Cytospora στα Πυρηνόκαρπα της Σκύδρας – Οι καταστροφικές συνέπειες του «Καρκίνου των δένδρων»

H Cytospora είναι μια από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες παθήσεις ξύλου, με καταστροφικές συνέπειες επάνω στα πυρηνόκαρπα

(prunus sp.: ροδάκινο, νεκταρίνι, βερίκοκο, κεράσι, δαμάσκηνο), στην περιοχή της Σκύδρας.

Το επιστημονικό όνομα του Ασκομύκητα είναι Cytospora leucostoma (Nitschke) Höhn. (1928) και είναι γνωστή η ασθένεια ως έλκος ή καρκίνος των δένδρων.

Συμπτώματα

Ο μύκητας είναι επιθετικός έχει εμμονή και προσβάλει συνήθως τα ξυλώδη τμήματα του δένδρου. Εισβάλει μόνο μέσω {εισόδων-τομών}, που προκαλούνται από το κλάδεμα και από τραυματισμούς στην επιδερμίδα των δένδρων. Στους ετήσιους βλαστούς, ο μύκητας εισέρχεται από τις ουλές των φύλλων και από τους νεκρούς οφθαλμούς.

Στο πρώτο στάδιο του βιολογικού κύκλου της ασθένειας, έχουμε άφθονη παραγωγή κεχριμπαρένιου χρώματος κόμμις στο σημείο της μόλυνσης και στο τελευταίο στάδιο, την εμφάνιση πυκνιδίων. Η εξέλιξη του έλκους ξεκινά από ένα μικρό νεκρωτικό κέντρο, που διευρύνεται σιγά-σιγά κατά μήκος του κορμού, με παράλληλη έκκριση κόμμις. Μέχρι την κατάρρευση της εξωτερικής επιδερμίδας του δένδρου και την ανάπτυξη σαπροφυτικών μυκήτων(Schizophyllum, Trametes , Ganoderma, Oxyporus).

Να σημειώσουμε ότι στα ασθενή δέντρα, παρατηρείται γεωμετρική μείωση παραγωγικότητας και ποιότητας των φρούτων καθώς και συρρίκνωση του μέσου όρου ζωής τους. Οι οικονομικές απώλειες που μπορούν να σημειωθούν από την συγκεκριμένη ασθένεια, μπορεί να αγγίξει το ύψος του 20-50% απώλειας παραγωγής φρούτων.

Κύκλος ασθένειας

Ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη και στα νεκρά κλαδιά των δένδρων. Τα μαύρα καρποφόρα όργανα που καλύπτουν τις ζώνες του νεκρού ξύλου καρποφορούν και παράγουν σπόρια όταν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι ιδανικές.

Οι μολύνσεις συνήθως προκαλούνται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Διαχείριση της ασθένειας

1.Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης του οπωρώνα. Σε γόνιμα εδάφη με καλή στράγγιση και χαμηλή υπόγεια στάθμη νερού.

2.Φύτευση από άνοσο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό (virus-free),υποκειμένων και ποικιλιών.

3.Θερινό κλάδεμα, για την γρήγορη επούλωση των τομών, αερισμός της κόμης των δένδρων και ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.

4.Αποφυγή τραυματισμών από χαλαζόπτωση(προτείνεται τοποθέτηση αντιχαλαζιακών διχτυών).

5.Καταπολέμηση των τρωκτικών.

6.Προστασία από την φυτόφθορα και τα ξυλοφάγα έντομα.

7.Προσεκτική ζιζανιοκτονία.

8.Να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση(ανάλυση εδάφους).

9.Συλλογή όλων των μολυσμάτων και καταστροφή τους με καύση η ταφή.

10.Ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα στη μέγιστη δοσολογία, σε συνδυασμό με προσκολλητικό, αμέσως μετά το κλάδευμα και επανάληψη αν ακολουθήσει βροχόπτωση.

Διαχείριση των ελκών

Η αφαίρεση των ελκών σε συνδυασμό με κατάλληλα διασυστηματικά μυκητοκτόνα και σκευάσματα που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, έχουν δώσει καλά αποτελέσματα.

Η καλύτερη εποχή για την αφαίρεση των ελκών είναι, από Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, για την γρηγορότερη επούλωση των πληγών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει των καθαρισμό των νεκρών ιστών του δένδρου, μέχρι να φτάσουμε στο υγιές μέρος (πράσινο) και στην συνέχεια την επούλωση με σκευάσματα κεριο Σκύδρα, Ιανουάριος 2017

Panagiotis G. Xafakos – Specialist Fruttologo a focus on stone Fruit tree – Technical Support on disease Hellenic Oregano

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Θέμη Μιχαηλίδη από το Πανεπιστήμιο του Davis_USA, για τις πολύτιμες πληροφορίες και το χρήσιμο φωτογραφικό υλικό που μου προσέφερε για τη συγγραφή του άρθρου.

Themis J. Michailides Department of Plant Pathology, University of California-Davis,

Kearney Agricultural Research and Extension Center, Parlier, CA, USA

